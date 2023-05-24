Новые ролики Lies Of P демонстрируют бои и мрачный фантастический мир ©

Lies of P скоро выйдет, и в преддверии выхода этой мрачной и извращенной адаптации сказки о Пиноккио в сети появились два новых видеоролика к игре. В первом ролике, который представляет собой глубокое погружение в процесс создания игры, режиссер Дживон Чой объясняет, как появился проект.

По словам Чоя, разработчик Round8 Studio хотел создать игру, которая в равной степени фокусировалась бы на боевых действиях и сюжете, похожем на Souls. "Для того чтобы оставить яркое впечатление у наших игроков, мы считали, что должны предоставить не менее яркую историю, которая привлечет их внимание", - сказал Чой. "Мне пришло в голову, что мы должны использовать известную историю и перевернуть ее с ног на голову. Я решил выбрать "Приключения Пиноккио", потому что в ней много интересных персонажей и событий. Но чтобы сделать нашу игру уникальной, мы полностью переделали эту историю, сделав ее мрачной и загадочной. История, основанная на Крате, вымышленном городе, пораженном болезнью окаменения".

Это изменение сюжета о Пиноккио привело к тому, что несколько других персонажей из книг были переосмыслены, и одним из ярких примеров являются четыре черных кролика. В оригинальной истории кролики - гробовщики, работающие на смерть, но в Lies of P они вновь представлены как группа убийц. Что касается боя, Чой объяснил, что студия стремилась создать реалистичную и детализированную систему действий, которая существует наряду с углубленной системой развития персонажа.

Например, в Lies of P есть система комбинирования оружия, которая позволяет создавать новые комбинации оружия с различными функциями и характеристиками. Поскольку Пи - роботизированная марионетка, он также может заменять и улучшать свою механическую руку Легиона, что, по словам Чоя, позволит создать "гораздо более динамичный" боевой опыт. Есть также система P-Organ, позволяющая получать различные навыки, что, по сути, дает игрокам собственное дерево роста, в которое можно вкладывать деньги и строить его в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями.

Что касается сложности, которая ожидает игроков, Чой объяснил, что студия "свела к минимуму все переменные", отказавшись от системы настройки сложности. Вместо этого в Lies of P будет несколько вариантов сложности, и по мере роста силы и мастерства игроков они смогут соответствующим образом регулировать сложность.

Остальная часть видеоролика содержит более подробную информацию о выбранном для игры художественном направлении, которое заимствует богатый и стилизованный золотой век эпохи Bell Epoque, но придает этой эстетике мрачный оттенок. Вы также можете получить предварительный обзор технологий, используемых для создания игры: игровой движок поддерживает DLSS от Nividia и FidelityFX Super Resolution от AMD.

Во втором видеоролике вы также можете получить более подробную информацию об одном из персонажей, которых вы встретите в игре, - Софии. Озвученная Аллегрой Марланд, София описывается как проводник, который снабжает Пи информацией, чтобы помочь ему в его путешествии. Хотя София основана на персонаже Голубой феи из сказки о Пиноккио, по словам Марланд, она обладает более "ангельскими" и "божественными" качествами.

Выход Lies of P запланирован на 2023 год на ПК, Xbox One и Xbox Series X|S, и, как было объявлено на Gamescom, она также будет включена в Xbox Game Pass.