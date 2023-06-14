Новый мод Lies of P улучшает игровой процесс, привнося игрокам атмосферу Bloodborne

Почти каждый, кто следил за грядущей Soulslike-игрой, Lies of P, либо играл в нее, заметил ее поразительное сходство с Bloodborne. Теперь, благодаря Garden of Eyes, моддеру Elden Ring, игра стала еще больше напоминать Bloodborne. The Garden of Eyes умело включил культовый костюм Охотника и подборку оружия из Bloodborne в демо-версию Lies of P для ПК.
Мод получил высокую оценку за качество и внимание к деталям, улучшающие игровой процесс. Было бы интересно посмотреть, примет ли Fromsoftware к сведению успех и мастерство мода. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть мод в действии.
Если вам не терпится опробовать этот мод, посетите патреон Gardens of Eyes, где вы получите доступ не только к этому моду, но и к десяткам модов для Elden Ring, Dark Souls и других захватывающих игр, подобных Souls. Несмотря на то, что демоверсия Lies of P содержит всего два уровня, она уже дала потрясающий опыт. Она считается одной из лучших игр, похожих на Souls, от компании, отличной от Fromsoftware, что является серьезным заявлением.
Релиз Lies of P запланирован на 19 сентября 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Выглядит круто!
прохладная история. по демке я бы не сказал, что там какой-то высочайший уровень.
конечно. можно, например, кинуть иск, чтоб чел не зарабатывал в своем патреоне на их интеллектуальной собственности.
какая такая у тебя прохладная история????Назови мне хоть еще одну игру которая будет так похожа на Бладборн???заранее скажу что ты не сможешь ответить на этот вопрос..Тогда какого такого хрена писать и нести всякую дичь???Lies of P отличная игра максимум похожая на Бладборн (единственый минус это боевка которую немного недоработали (но я думаю к релизу они подправят многие косяки.даже уверен в этом)и мы получим отличный соулс лайк максимально приюлиженный к творения FromSoftware..РАЗВЕ ЭТО ПЛОХО????не могу понять строение мозга тех кто так не считает...вам дают считай еще один соулс а вы ноете и скулите
может по стилистике похожа, но боевка лютая пародия с бладборном даже рядом не стоит
ты здоров?) тебе явно нет смысла задумываться о строении мозга, не осилишь.
Тут речь не про "самую похожую на бладборн", а про "Она считается одной из лучших игр, похожих на Souls". Разница для тебя непостижима, да?
то, что это бестыжая калька с Бладборна - никто и не спорил.
но по качеству пока ничего особенного. "немного недоработали"? действительно.
Так ты готов заречься, что это ЛУЧШИЙ соулс-лайк?
хотя.... что с тебя взять?)
Бесстыжая калька Бладборн??Ты в своем уме ????Я с таким же успехом могу сказать что Starfield это калька No Man’s Sky))))По твоим словам это так получаеться хахахх..Назови мне такую уникальную игру которая не взяла основные механики от других тысяч игр в мире ..Атмосфера Lies of P схожа с атмосферой Бладборн ну и что разве плохо что разрабы вдохновлялись Бладборном даже если это и так ...какого х ты ноешь вот что меня интересует..ты по жизни ныл с детства такой уродился?(((
Я назову
Майнкрафт
И дизонорд со своей механикой хаоса. Может ещё что вспомню перечислю
Да не блодборн это, там только декорации.
Не могу понять зачем вносить в Lies of P атмосферу Bloodborne, если есть Bloodborne?🤣
Ещё вопрос, если релиз Lies of P запланирован на 19 сентября 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК, зачем демку на PS4 выпустили?
потому что эта хе*ня даже до стиллрайзинга не дотягивает.
о боже что ты несешь..
Lies of P я уверен будет намного лучше чем польский кривой выкидыш Lords Of The Fallen который выйдет осенью ...Сами все увидите я уверен
Ну зачем Ты Так? Кто знает? Просто предположил? Киберпунк вспомни и Ведьмак.
ты разве не увидел по трейлерам какая там боевка в Lords Of The Fallen ???кривая и это сразу видно что ей до Соулсов очень далеко... она хуже будет чем в Lies of P посмотришь...там сам их движок игры не способен создать боевку игр Софтов он кривой...время нас рассудит так что подождем
Вот именно время покажет. Зачем просто Ты ругаешься не за что?
Я не хочу ругаться но возьми и еще внимательно просмотри трейлер с боевкой (посмотри как двигаеться персонаж..боссы их движения и т д а потом посмотри как это происходит в любом Дарк солсе или Элден Ринге и сразу все поймешь..любой человек прошедший игру Миадзаки это увидит....Конечно все надеються на лучшее и я тоже но увы с таким движком это маловероятно...