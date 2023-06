Новый мод Lies of P улучшает игровой процесс, привнося игрокам атмосферу Bloodborne ©

Почти каждый, кто следил за грядущей Soulslike-игрой, Lies of P, либо играл в нее, заметил ее поразительное сходство с Bloodborne. Теперь, благодаря Garden of Eyes, моддеру Elden Ring, игра стала еще больше напоминать Bloodborne. The Garden of Eyes умело включил культовый костюм Охотника и подборку оружия из Bloodborne в демо-версию Lies of P для ПК.

Мод получил высокую оценку за качество и внимание к деталям, улучшающие игровой процесс. Было бы интересно посмотреть, примет ли Fromsoftware к сведению успех и мастерство мода. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть мод в действии.

Если вам не терпится опробовать этот мод, посетите патреон Gardens of Eyes, где вы получите доступ не только к этому моду, но и к десяткам модов для Elden Ring, Dark Souls и других захватывающих игр, подобных Souls. Несмотря на то, что демоверсия Lies of P содержит всего два уровня, она уже дала потрясающий опыт. Она считается одной из лучших игр, похожих на Souls, от компании, отличной от Fromsoftware, что является серьезным заявлением.

Релиз Lies of P запланирован на 19 сентября 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК.