Новый тизер хардкорного экшена Lies Of P показывает шикарную детализацию противников ©

Корейская студия Round8 начинает заводить маркетинговую машину для продвижения в массы необычной игровой адаптации сказки "Приключения Пиноккио" — Lies Of P, которая вдохновлена сеттингом стимпанка и Bloodborne. Разработчики уже подтвердили свое участие на предстоящей Summer Game Fest 2023, ну а до тех пор они предлагают игрокам ознакомиться с еще одним тизером хардкорного экшена, где сделан акцент на детализации игры.

Предположительно, тизер Lies Of P раскрывает одного из главных боссов проекта, с которым игроки столкнуться в начале своего прохождения. Когда-то он был защитником города и до сих пор патрулирует улицы Крата, однако теперь он превратился в искаженную версию самого себя, которая не терпит присутствия живых существ. Новый ролик позволяет оценить качество дизайна этого противника, которые выделяется множеством мелких деталей.

Релиз Lies of P запланирован на август 2023 года для ПК и консолей. Как ожидается, на Summer Game Fest будет объявлена точная дата выхода игры.