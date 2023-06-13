Новый трейлер Lies of P рассказывает о создании оружия, боевых навыках, боссах и многом другом ©

Lies of P продолжает набирать обороты с каждым новым показом, а учитывая тот факт, что за последние дни мы увидели достаточно много игр и получили новые подробности, неудивительно, что ажиотаж вокруг предстоящей ролевой игры в стиле Souls, вдохновленной Пиноккио, очень высок. На недавней презентации Xbox Games Showcase Extended разработчик Neowiz представил еще один обширный обзор игры, раскрыв множество новых деталей.

Lies of P позволит игрокам создавать свое собственное оружие, причем, как предполагается, будут доступны сотни вариантов, когда вы действительно начнете смешивать и подбирать инструменты, которые будут в вашем распоряжении. Кроме того, в бою можно будет использовать руку Легиона - протез, способный открывать особые способности, которые, в свою очередь, будут расходовать калибр.

Разумеется, игроки могут столкнуться с большим количеством ужасающих врагов. В готическом сеттинге игры можно встретить множество марионеток, но вам также предстоит пересечься с различными чудовищами, включая монстров, разрушающих кости. Между тем, если какой-то босс окажется слишком сложным, можно будет вызвать духа, который поможет вам, как в Souls.

Механика развития также была подробно описана - P сможет использовать так называемый P-орган, который позволит игрокам оптимизировать и усиливать себя, тратя валюту под названием кварц на разблокировку новых слотов. Между тем, в Lies of P также появится механика выбора и последствий, которая будет тесно связана с сеттингом Пиноккио - хотите ли вы солгать NPC, чтобы утешить их, или вы хотите рассказать им холодную суровую правду о том, что происходит в мире?