Обновление 1.13.1.0 для Lies of P: Complete Edition улучшает стабильность и производительность

Компания NEOWIZ выпустила обновление 1.13.1.0 для Lies of P: Complete Edition, приуроченное к запуску игры на Nintendo Switch 2 и появлению Lies of P в Epic Games Store для Windows. Обновление направлено на повышение стабильности и добавление новых графических настроек для игроков на Nintendo Switch 2.

Также патч исправляет проблему с AMD FSR на Xbox Win64, добавляет новый графический пресет для портативных устройств на Nintendo Switch 2, исправляет ошибку качества графики и добавляет переключатель размытия движения для режима ТВ.

Общие сведения

Исправлены сбои, которые могли происходить в различных ситуациях.

Улучшена общая стабильность игры.

Windows

Lies of P теперь доступна в Epic Games Store для Windows.

Xbox Win64

Исправлена ​​ошибка, из-за которой функция переопределения FSR 4 в AMD Adrenalin работала некорректно.

Nintendo Switch 2

Добавлен третий параметр графики для портативного режима в разделе «Настройки» → «Графика».

Предыдущий режим графики, ориентированный на производительность, переименован в «Сбалансированный».

Добавлен новый режим графики, ориентированный на производительность, поддерживающий до 60 FPS.

Исправлена ​​ошибка, влияющая на режим графики, ориентированный на качество, в портативном режиме.

Исправлена ​​ошибка, появившаяся в версии 1.13.2, из-за которой выбор режима «Качество» приводил к снижению внутреннего разрешения рендеринга.

Добавлен переключатель «Размытие в движении» в разделе «Настройки» → «Игровой процесс».

Параметр «Размытие в движении» доступен только в режиме ТВ.

Игрокам, использующим физическую версию, следует установить последнее обновление перед началом игры.

Базовая игра и все данные обновления должны быть установлены на одном устройстве хранения.

Если сумка заполнена при получении предмета, предмет автоматически будет отправлен в хранилище.

Lies of P: Complete Edition включает в себя базовую игру и дополнение Overture. Она вышла 6 августа 2026 года для Nintendo Switch 2 и доступна в цифровом виде в Nintendo eShop. Физическое издание, выпущенное в партнёрстве с iam8bit, запланировано к выпуску 2 октября 2026 года.