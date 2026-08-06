Обновление 1.13.1.0 для Lies of P: Complete Edition улучшает стабильность и производительность

Компания NEOWIZ выпустила обновление 1.13.1.0 для Lies of P: Complete Edition, приуроченное к запуску игры на Nintendo Switch 2 и появлению Lies of P в Epic Games Store для Windows. Обновление направлено на повышение стабильности и добавление новых графических настроек для игроков на Nintendo Switch 2.
Также патч исправляет проблему с AMD FSR на Xbox Win64, добавляет новый графический пресет для портативных устройств на Nintendo Switch 2, исправляет ошибку качества графики и добавляет переключатель размытия движения для режима ТВ.
Общие сведения
- Исправлены сбои, которые могли происходить в различных ситуациях.
- Улучшена общая стабильность игры.
Windows
- Lies of P теперь доступна в Epic Games Store для Windows.
Xbox Win64
- Исправлена ошибка, из-за которой функция переопределения FSR 4 в AMD Adrenalin работала некорректно.
Nintendo Switch 2
- Добавлен третий параметр графики для портативного режима в разделе «Настройки» → «Графика».
- Предыдущий режим графики, ориентированный на производительность, переименован в «Сбалансированный».
- Добавлен новый режим графики, ориентированный на производительность, поддерживающий до 60 FPS.
- Исправлена ошибка, влияющая на режим графики, ориентированный на качество, в портативном режиме.
- Исправлена ошибка, появившаяся в версии 1.13.2, из-за которой выбор режима «Качество» приводил к снижению внутреннего разрешения рендеринга.
- Добавлен переключатель «Размытие в движении» в разделе «Настройки» → «Игровой процесс».
- Параметр «Размытие в движении» доступен только в режиме ТВ.
- Игрокам, использующим физическую версию, следует установить последнее обновление перед началом игры.
- Базовая игра и все данные обновления должны быть установлены на одном устройстве хранения.
- Если сумка заполнена при получении предмета, предмет автоматически будет отправлен в хранилище.
Lies of P: Complete Edition включает в себя базовую игру и дополнение Overture. Она вышла 6 августа 2026 года для Nintendo Switch 2 и доступна в цифровом виде в Nintendo eShop. Физическое издание, выпущенное в партнёрстве с iam8bit, запланировано к выпуску 2 октября 2026 года.
О, всё-таки исправили FSR4 на игре через Windows Strore. Я как раз обращение в техподдержку делал по этому поводу. Только поздно уже. Я игру в стиме прошел, платину выбил, удалил. Игра хорошая, мне понравилась. И не задушила, как тот же Елден ринг.