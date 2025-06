Пиковый онлайн Lies of P в Steam перешагнул отметку в 30 тыс. игроков благодаря выходу DLC Overture

Lies of P на прошедших выходных зафиксировала самое большое количество одновременных игроков в Steam после недавнего неожиданного запуска Overture DLC. Lies of P, уже считающаяся одной из лучших soulslike-игр не от FromSoftware, сейчас популярна как никогда.

Дополнение Lies of P: Overture было неожиданно выпущено во время недавней прямой трансляции Summer Game Fest и вызвало бурные обсуждения среди фанатов в Интернете. Как и ожидалось, это привело к резкому росту популярности игры. Согласно SteamDB, Lies of P достигла нового рекордного максимума в 30 095 одновременных игроков в Steam за последние 24 часа, что на 50 процентов больше пикового числа игроков в игре, которое было чуть менее 20 000 на момент запуска. На момент написания статьи в Lies of P играют около 20 000 пользователей Steam.

Стоит отметить, что Lies of P доступна со скидкой 50 процентов в Steam до 12 июня, так что это, вероятно, побудило больше игроков приобрести игру и опробовать ее. Однако в DLC Overture, который призван стать главным испытанием Lies of P, есть довольно много интересных дополнений. Поклонники хвалили Lies of P: Overture за суровый игровой процесс и атмосферное повествование, а также за новые уровни сложности и систему повторных битв с боссами, которая позволяет опытным игрокам сражаться с предыдущими противниками или с боссом, что добавляет игре значительную ценность для повторного прохождения.

На данный момент Lies of P имеет очень положительный рейтинг пользователей в Steam.