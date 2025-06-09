Пиковый онлайн Lies of P в Steam перешагнул отметку в 30 тыс. игроков благодаря выходу DLC Overture

Lies of P на прошедших выходных зафиксировала самое большое количество одновременных игроков в Steam после недавнего неожиданного запуска Overture DLC. Lies of P, уже считающаяся одной из лучших soulslike-игр не от FromSoftware, сейчас популярна как никогда.
Дополнение Lies of P: Overture было неожиданно выпущено во время недавней прямой трансляции Summer Game Fest и вызвало бурные обсуждения среди фанатов в Интернете. Как и ожидалось, это привело к резкому росту популярности игры. Согласно SteamDB, Lies of P достигла нового рекордного максимума в 30 095 одновременных игроков в Steam за последние 24 часа, что на 50 процентов больше пикового числа игроков в игре, которое было чуть менее 20 000 на момент запуска. На момент написания статьи в Lies of P играют около 20 000 пользователей Steam.
Стоит отметить, что Lies of P доступна со скидкой 50 процентов в Steam до 12 июня, так что это, вероятно, побудило больше игроков приобрести игру и опробовать ее. Однако в DLC Overture, который призван стать главным испытанием Lies of P, есть довольно много интересных дополнений. Поклонники хвалили Lies of P: Overture за суровый игровой процесс и атмосферное повествование, а также за новые уровни сложности и систему повторных битв с боссами, которая позволяет опытным игрокам сражаться с предыдущими противниками или с боссом, что добавляет игре значительную ценность для повторного прохождения.
На данный момент Lies of P имеет очень положительный рейтинг пользователей в Steam.
Такое себе DLC. Локации такие же по сути, знакомые. Проблемы оригинала не исправили, особенно красные атаки примагнитевшиеся к тебе. Зато виде костыля влепили кольцо для их дефа нормального. И конечно чрезмерно жирных элитных врагов.
Да и в целом сюжет по сути приквел самой истории. Который в три строчки уместить можно. Одним словом халтура для рубки капусты.
Я играл года полтора назад в нее , прошел , понравилось все дела,удалил давно - скачал эту , думаю сейчас запущу новую игру,пройду..а тут бах надо пройти 9 главу..забрать камень..и т д,короче я к тому что , бред какой то! как я там собирался - что было - хз,сохранений конечно же моих нету , да можно скачать сохранения,сбросить,что то собрать..так я вообще ничего не помню)) что и как было) что за что отвечает) а заново проходить - как то не тянет)
Там облачные Сейвы ж есть. У меня спокойно все подсасалось со стима
Флибустьеры не смотрят в облака.