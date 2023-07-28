По словам режиссера Lies of P, сотрудничество с Xbox было "прекрасной возможностью" ©

Поклонники Souls-подобных игр должны быть в предвкушении появления новой игры, запланированного на сентябрь: Neowiz попал в точку с Lies of P, с игровым процессом, объединяющим Bloodborne и Пиноккио в одном большом проекте. Благодаря характеру игры демо-версия вызвала большой интерес.

Именно благодаря большому успеху демо-версии Lies of P, Neowiz продлила пробный период до прошлого месяца, а теперь выхода с нетерпением ждут с большой помпой. Тем временем, однако, директор проекта Дживон Чой заявил о важности сотрудничества с Xbox для существования самого проекта:

«Сотрудничество с Xbox было для нас невероятно полезным путешествием. Запуск нашей игры на платформе с большим количеством подписчиков — это захватывающая возможность. Мы понимаем, что эта платформа предлагает большой охват, что позволяет нам привлекать большую и разнообразную аудиторию геймеров со всего мира».

Тем не менее, сам Чой подчеркивает, что компании любопытно и интересно узнать, какой будет тенденция игры, в том числе в связи с ее поступлением в Game Pass в первый день. Будет ли присутствие с первого дня на подписном сервисе вредным, как говорят многие команды и разработчики, или это будет скорее возможность санкционировать запуск Neowiz на Олимпе игрового рынка?