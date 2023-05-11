Погружаемся в мрачный мир Lies of P вместе с новым трейлером для игры ©

Фабрика по производству многофункциональных роботов может представлять больше опасности, чем прогресса для человечества. Особенно в том случае, если некогда величественный город был разрушен и превратился в настоящий кошмар. Именно на это нам намекают создатели хардкорного экшена Lies of P в новом трейлере игре, где показывают таинственную фабрику и её обитателей.

В новом трейлере разработчики из студии Round8 предлагают погрузиться в мрачную атмосферу мира Lies of P. Действие экшена разворачивается в жестоком темном мире "Прекрасной эпохи", которая столкнулась с немыслимым поворотом судьбы. Все человечество потеряно в некогда огромном городе, который теперь превратился в сущий ад, наполненный механическими ужасами. Lies of P предлагает элегантный мир, наполненный напряжением, глубокую боевую систему и захватывающую историю, где игроки возьмут под свой контроль Пиноккио.

Релиз Lies Of P запланирован на август 2023 года для ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. Точная дата выхода игры может быть объявлена в июне в рамках презентации Xbox.