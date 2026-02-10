ЧАТ ИГРЫ
Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 1 656 оценок

Продажи Lies of P вместе с дополнением превысили 4 миллиона копий

Souls-подобная ролевая игра Lies of P от NEOWIZ Studios добилась огромного успеха с момента своего выхода, как с точки зрения критиков, так и с коммерческой точки зрения, и сегодня было объявлено, что продажи превысили 4 миллиона копий.

Корейский издатель игры подтвердил, что работает над продолжением, которое в настоящее время находится в разработке, а также над другими разнообразными проектами, которые будут анонсированы в будущем.

Dicrom Fox

После Элдена управление тормознутое, реально бревном управляешь

13
IgnobleLorcan

наоборот в элдене управление и анимации деревянные в сравнении с ложью пи

3
TX ZX

elden попса

-zotik-

маловато, игра душевная. 3 раза прощёл на одном дыхании

4
Dark1994

А в чем прикол игры? Половину прошёл и дропнул, самая большая проблема соулслайков в том, что соулсы бабадзаки лучше.

6
MagneticEnnio Dark1994

Чем же лучше?

Dark1994 MagneticEnnio

Да всем, как минимум структурной уровней и чувством исследования, пробовал почти все соулс лайки какие есть, все дропнул кроме мортал шелл, почему-то она мне очень зашла атмосферой.

1
sa1958

Ну тоже ничего.

Carissa7517

И?

Кей Овальд

Нормальную бы скидку игре (особенно ДЛС), я бы уже играл.