Продажи Lies of P вместе с дополнением превысили 4 миллиона копий

Souls-подобная ролевая игра Lies of P от NEOWIZ Studios добилась огромного успеха с момента своего выхода, как с точки зрения критиков, так и с коммерческой точки зрения, и сегодня было объявлено, что продажи превысили 4 миллиона копий.

Корейский издатель игры подтвердил, что работает над продолжением, которое в настоящее время находится в разработке, а также над другими разнообразными проектами, которые будут анонсированы в будущем.