PS Plus в августе: Lies of P, DayZ и файтинг по "Моей геройской академии"

Sony раскрыла, какие игры пополнят подписку PS Plus уже 5 августа 2025 года, и хедлайнером месяца станет хардкорный ролевой экшен Lies of P для PS4 и PS5. Вдохновлённая «Пиноккио» и мрачной атмосферой Bloodborne, игра рассказывает о механической марионетке, сражающейся с чудовищами в городе Крат. Недавно проект получил расширение Overture, но оно не входит в подписку и приобретается отдельно.

Следом в подборку входит культовый DayZ — многопользовательский симулятор выживания в мире, полном зомби и опасных игроков. Подписчики получат не только основную игру для PS4, но и дополнение Livonia.

Третий проект — аниме-файтинг My Hero One’s Justice 2, основанный на популярном сериале My Hero Academia. В нём игроков ждут динамичные бои с суперспособностями и любимыми персонажами вселенной.

До 4 августа ещё можно успеть забрать июльскую подборку: Diablo 4, Jusant и The King of Fighters XV. В честь 15-летия PS Plus Sony также раздаёт бесплатные аватары по известным франшизам, включая Cyberpunk 2077, God of War и Twisted Metal.