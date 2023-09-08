Раскрыты сроки предварительной загрузки и размер файлов Lies of P на PS5 и PS4 ©

NEOWIZ и Round8 Studio готовятся к выпуску Lies of P с новым игровым процессом, демонстрирующим различное оружие и Оружие Легиона. Они также раскрыли историю о городе Крат Прекрасной эпохи и событиях, приведших к его падению. Хотя размер установки на ПК уже был известен ранее, сегодня появилась информация о размере загрузки версий для PS4 и PS5.

PlayStation Game Size в Твиттере отмечает, что размер версии для PS4 составляет 29,107 ГБ, а версия для PS5 весит 34,707 ГБ. Это версия 1.01/1.001.000, что, похоже, подразумевает, что включен патч первого дня.

Те, кто приобрел Deluxe Edition, смогут начать предварительную загрузку 14 сентября, в полночь (вероятно, по местному времени), а ранний доступ начнется 16 сентября. Что касается стандартного издания, предварительная загрузка, как сообщается, начнется 17 сентября в полночь, а игра выйдет 19 сентября.

Наряду с PS5 и PS4, Lies of P выйдет для Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.