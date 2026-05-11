Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 1 698 оценок

Разработчики Lies of P ищут специалиста по генеративному искусственному интеллекту для создания будущих игр

Extor Menoger

Южнокорейская студия Round8 Studio, известная по ролевому экшену Lies of P, опубликовала новую вакансию. Команде потребовался специалист для интеграции нейросетей в процесс разработки. Судя по всему, новые технологии будут активно применяться при создании продолжения Lies of P и других будущих проектов.

В описании вакансии указано, что кандидат должен иметь опыт работы с такими инструментами, как Midjourney и Stable Diffusion, от 3 лет. В его обязанности войдет создание концептуальных набросков персонажей и окружения, помощь в текстурировании, а также подготовка моделей в формате 3D. Кроме того, специалисту предстоит заниматься постобработкой и повышением разрешения сгенерированных материалов до уровня, подходящего для использования в финальных версиях игр на базе движка Unreal Engine 5.

Представители студии отмечают, что ищут эксперта, который сможет объединить креативность художников с продуктивностью искусственного интеллекта. Главная цель внедрения нейросетей заключается в сокращении времени производства и создании эффективного рабочего процесса. Сообщается, что заработная плата такого сотрудника составит от 36 000 до 58 000 долларов за 1 год, что эквивалентно сумме от 50 млн до 80 млн южнокорейских вон.

Оригинальная игра разошлась тиражом более 1 млн копий всего за 1 месяц, что принесло разработчикам инвестиции в размере 35 млн долларов от материнской компании Neowiz. Позже студия привлекла еще 20 млн долларов на развитие инфраструктуры, причем часть этих средств была специально выделена на искусственный интеллект.

Новость о поиске специалиста по нейросетям вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Многим игрокам понравился визуальный стиль оригинальной игры именно благодаря ручной проработке деталей. Внедрение генеративного искусственного интеллекта заставляет аудиторию переживать о том, как будут выглядеть 2 будущих проекта студии.

Комментарии:  1
FairUlu

Пусть поручат ИИ найти таких специалистов по ИИ.

9