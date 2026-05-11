Разработчики Lies of P ищут специалиста по генеративному искусственному интеллекту для создания будущих игр

Южнокорейская студия Round8 Studio, известная по ролевому экшену Lies of P, опубликовала новую вакансию. Команде потребовался специалист для интеграции нейросетей в процесс разработки. Судя по всему, новые технологии будут активно применяться при создании продолжения Lies of P и других будущих проектов.

В описании вакансии указано, что кандидат должен иметь опыт работы с такими инструментами, как Midjourney и Stable Diffusion, от 3 лет. В его обязанности войдет создание концептуальных набросков персонажей и окружения, помощь в текстурировании, а также подготовка моделей в формате 3D. Кроме того, специалисту предстоит заниматься постобработкой и повышением разрешения сгенерированных материалов до уровня, подходящего для использования в финальных версиях игр на базе движка Unreal Engine 5.

Представители студии отмечают, что ищут эксперта, который сможет объединить креативность художников с продуктивностью искусственного интеллекта. Главная цель внедрения нейросетей заключается в сокращении времени производства и создании эффективного рабочего процесса. Сообщается, что заработная плата такого сотрудника составит от 36 000 до 58 000 долларов за 1 год, что эквивалентно сумме от 50 млн до 80 млн южнокорейских вон.

Оригинальная игра разошлась тиражом более 1 млн копий всего за 1 месяц, что принесло разработчикам инвестиции в размере 35 млн долларов от материнской компании Neowiz. Позже студия привлекла еще 20 млн долларов на развитие инфраструктуры, причем часть этих средств была специально выделена на искусственный интеллект.

Новость о поиске специалиста по нейросетям вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Многим игрокам понравился визуальный стиль оригинальной игры именно благодаря ручной проработке деталей. Внедрение генеративного искусственного интеллекта заставляет аудиторию переживать о том, как будут выглядеть 2 будущих проекта студии.