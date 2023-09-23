Разработчики Lies Of P подтвердили, что патч находится в разработке. Также будет опубликован план обновлений

После запуска Lies of P и последующих обнаружений и сообщений о критических ошибках в игре Neowiz опубликовала заявление, подтверждающее, что патч находится в разработке. Сообщение служит способом заверить игроков в том, что их отчеты и отзывы были рассмотрены. Кроме того, команда пообещала очень скоро поделиться подробностями о предстоящем обновлении. В будущем также будет раскрыта дорожная карта запланированного контента.
Хотя Lies of P можно считать одним из лучших релизов с точки зрения производительности, она по-прежнему подвержена множеству проблем, включая сбои и блокировку прогресса. Это немного удивительно, учитывая чрезвычайно отточенное состояние демо-версии, которая была доступна ранее в этом году.
Как геймеры, мы понимаем, насколько неприятно, когда игра не работает должным образом. Будьте уверены, мы готовим обновление, которое решит эти проблемы, сохраняя при этом стабильность игры».
Пару дней назад Neowiz обнаружила критическую ошибку, которая не позволяет игрокам пройти вторую главу после того, как они победили Бракованного смотрителя. Установленной причиной данной ошибки оказалась попытка проникнуть в запертые номера на территории гостиницы «Крат». Это приведет к активации ошибки, что приведет к неблагоприятным последствиям во время прохождения.
Более того, неожиданные сбои во время игры привели к изрядному разочарованию среди игроков. Команда Lies of P поделилась заявлением по этому поводу, сообщив игрокам, что большинство этих проблем можно решить путем проверки целостности файлов игры, и призвала их следовать этим рекомендациям, пока проблемы изучаются.
Lies of P вышла на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, ПК и консолях предыдущего поколения.
Это немного удивительно, учитывая чрезвычайно отточенное состояние демо-версии, которая была доступна ранее в этом году.{{{{{{{а все потому что в демо не было гребаного Денуво"""так им и надо
Что надо? игра является просто лучшим по технической части релизом за последние лет 10. Фпс в небо, нагрев всего около 55 градусов, ни просадок, ни статтеров - просто идеально вылизанная игра.. Баги с комнатами если пошерстить форумы случались у тех кто юзал трейнер.
большинство тех кто "недоволен" игрой это те кто ждал её на торрентах , но увы, денова:)
а что с игрой не так? я уже часов 8 наиграл и никаких проблем не встретил...
25 часов наиграл на пк , но игра так идёт словно на консоли играю , ни намёка на статеры или дропы фпс и сама она отличная, как человек прошедшиё: бладик ,демона, дарка все кроме первой,элдон и прочие соулс мучения...получаю от этой игры такие же пиз дю... положительные впечатления и удовольствие ;)))
Ещё одна игра в раннем доступе после "релиза".
Ну, когда патчи просто улучшают и так неплохой продукт, это хорошо. Жаль, что сейчас большинство игр без патча в принципе нормально не работают
Интересно, а жесткую духоту этой игры исправят в этом патче?