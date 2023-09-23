Разработчики Lies Of P подтвердили, что патч находится в разработке. Также будет опубликован план обновлений ©

После запуска Lies of P и последующих обнаружений и сообщений о критических ошибках в игре Neowiz опубликовала заявление, подтверждающее, что патч находится в разработке. Сообщение служит способом заверить игроков в том, что их отчеты и отзывы были рассмотрены. Кроме того, команда пообещала очень скоро поделиться подробностями о предстоящем обновлении. В будущем также будет раскрыта дорожная карта запланированного контента.

Хотя Lies of P можно считать одним из лучших релизов с точки зрения производительности, она по-прежнему подвержена множеству проблем, включая сбои и блокировку прогресса. Это немного удивительно, учитывая чрезвычайно отточенное состояние демо-версии, которая была доступна ранее в этом году.

Как геймеры, мы понимаем, насколько неприятно, когда игра не работает должным образом. Будьте уверены, мы готовим обновление, которое решит эти проблемы, сохраняя при этом стабильность игры».

Пару дней назад Neowiz обнаружила критическую ошибку, которая не позволяет игрокам пройти вторую главу после того, как они победили Бракованного смотрителя. Установленной причиной данной ошибки оказалась попытка проникнуть в запертые номера на территории гостиницы «Крат». Это приведет к активации ошибки, что приведет к неблагоприятным последствиям во время прохождения.

Более того, неожиданные сбои во время игры привели к изрядному разочарованию среди игроков. Команда Lies of P поделилась заявлением по этому поводу, сообщив игрокам, что большинство этих проблем можно решить путем проверки целостности файлов игры, и призвала их следовать этим рекомендациям, пока проблемы изучаются.

Lies of P вышла на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, ПК и консолях предыдущего поколения.