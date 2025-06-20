Разработчики Lies of P получили в подарок Switch 2 и солидный бонус за хорошие продажи

Издатель Neowiz недавно вознаградил разработчиков Lies of P бонусами, оплачиваемыми отпусками и Nintendo Switch 2 после достижения отметки в 3 миллиона продаж.

Южнокорейское издание The Elec сообщило, что игра и ее DLC уже проданы тиражом более 3 миллионов копий на всех платформах. Neowiz, издатель игры, вознаградил каждого сотрудника, участвовавшего в разработке игры.

Издатель подарит каждому сотруднику, участвовавшему в разработке Lies of P, бонус в размере 10 миллионов вон (7300 долларов США), двухнедельный оплачиваемый отпуск и Nintendo Switch 2.

Lies of P достигла 7 миллионов игроков всего за 6 месяцев после выпуска, в основном благодаря подписным сервисам, таким как Game Pass.