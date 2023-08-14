Разработчики мрачного экшена Lies of P показали забавный концепт костюма для главного героя

Новый ролевой экшен Lies of P от корейской студии Round8 выделяется на фоне прочих souls-подобных проектов уникальным сеттингом. Игрокам ждет крайне необычная интерпретация знаменитой сказки "Пиноккио" в мире мрачного и жестокого стимпанка. Для создания правильной атмосферы разработчики наделили мир реалистичными и утонченными деталями "Прекрасной эпохи", где дизайн главного героя успел претерпеть множество изменений.
Представители Round8 Studio в недавней публикации поделились одним из концептов финального прототипа Lies of P. Уже тогда разработчики понимали, что хотят подарить игрокам необычную версию хорошо знакомой сказки. Поэтому они хотели представить главного героя в узнаваемом костюме Пиноккио. Оригинальный образ персонажа сказки сильно выбивался из мрачного мира стимпанка, поэтому его дизайн был несколько раз переработан. Авторам Lies of P пришлось отказаться от визуального сходства со сказкой, однако она сохранилась в сюжетном повествовании.
Отправиться покорять мрачный мир Lies of P можно будет уже в следующем месяце. Релиз проекта состоится 19 сентября на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.