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Lies Of P 19.09.2023
6.7 245 оценок

Релизный трейлер стильного ролевого экшена Lies of P

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butcher69
Новости

Стильный ролевой экшен Lies of P вышел еще вчера, но только сегодня Издательство Neowiz и разработчики из студии Round8 представили релизный трейлер к этому событию

Lies of P доступна на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass.

Lies of P — это стильный и атмосферный ролевой экшен, главную роль в котором отведена марионетке Пиноккио. Тот пытается отыскать своего создателя Джеппетто, попутно пытаясь спасти город Крат и узнать его мрачные тайны.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
tvorog8088

Очередная беготня от босса к боссу, я соулслайки не перевариваю.

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

А че ты тогда тут забыл?

1
tvorog8088 МАХАН МАХАНОВИЧ

Тактичность.

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