Релизный трейлер стильного ролевого экшена Lies of P

Стильный ролевой экшен Lies of P вышел еще вчера, но только сегодня Издательство Neowiz и разработчики из студии Round8 представили релизный трейлер к этому событию
Lies of P доступна на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass.
Lies of P — это стильный и атмосферный ролевой экшен, главную роль в котором отведена марионетке Пиноккио. Тот пытается отыскать своего создателя Джеппетто, попутно пытаясь спасти город Крат и узнать его мрачные тайны.
Очередная беготня от босса к боссу, я соулслайки не перевариваю.
А че ты тогда тут забыл?
Тактичность.