Режиссер Lies of P считает, что в Souls-подобных играх не должно быть вариантов сложности

Осталась пара недель до запуска Lies of P, долгожданной Souls-подобноц игры от корейского разработчика Neowiz Games. Lies of P привлекла большое внимание своей демо-версией на Gamescom в прошлом году, получив на этом мероприятии награды в номинациях «Лучшая приключенческая игра» и «Лучшая ролевая игра». В этом году режиссер игры Чой Джи-вон ответил на интересующие журналистов вопросы. В какой-то момент он затронул спорную для любителей жанра тему — варианты сложности.

«Нет, вы не можете выбирать варианты сложности в Lies of P. Мы считаем, что в играх типа Souls не должно быть вариантов сложности. Мы считаем, что продуманность дизайна уровней — одна из самых привлекательных особенностей этого жанра», — сказал он.

По словам Чоя, они никогда не рассматривали возможность выбора уровней сложности в Lies of P. Это типично для крупнейших игр жанра, но с такой позицией некоторые игровые сообщества не согласны с точки зрения доступности.

При этом Чой не выступает за недоступно сложные игры. Ранее он заявлял, что Lies of P задумана как увлекательная и не слишком сложная игра. Это достигается за счет общего дизайна игры, а не за счет использования вариантов сложности. Поскольку в Lies of P большое внимание уделяется повествованию, игра была специально разработана так, чтобы быть проще, чем другие Souls-подобные игры, чтобы люди могли усвоить игру, а сложность не является таким серьезным препятствием.

Lies of P рассказывает историю гуманоида Пиноккио, путешествующего по стимпанковскому сеттингу и сражающегося с биомеханическими существами. Поскольку игра черпает вдохновение из классической литературной сказки, в нее будет встроена система лжи, определяющая ее финал.

Изначально предполагалось, что Lies of P выйдет в августе, но его немного отложили, чтобы дать Neowiz возможность доработать игру. Lies of P выйдет 19 сентября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.