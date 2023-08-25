Режиссер Lies of P считает, что в Souls-подобных играх не должно быть вариантов сложности

Осталась пара недель до запуска Lies of P, долгожданной Souls-подобноц игры от корейского разработчика Neowiz Games. Lies of P привлекла большое внимание своей демо-версией на Gamescom в прошлом году, получив на этом мероприятии награды в номинациях «Лучшая приключенческая игра» и «Лучшая ролевая игра». В этом году режиссер игры Чой Джи-вон ответил на интересующие журналистов вопросы. В какой-то момент он затронул спорную для любителей жанра тему — варианты сложности.
«Нет, вы не можете выбирать варианты сложности в Lies of P. Мы считаем, что в играх типа Souls не должно быть вариантов сложности. Мы считаем, что продуманность дизайна уровней — одна из самых привлекательных особенностей этого жанра», — сказал он.
По словам Чоя, они никогда не рассматривали возможность выбора уровней сложности в Lies of P. Это типично для крупнейших игр жанра, но с такой позицией некоторые игровые сообщества не согласны с точки зрения доступности.
При этом Чой не выступает за недоступно сложные игры. Ранее он заявлял, что Lies of P задумана как увлекательная и не слишком сложная игра. Это достигается за счет общего дизайна игры, а не за счет использования вариантов сложности. Поскольку в Lies of P большое внимание уделяется повествованию, игра была специально разработана так, чтобы быть проще, чем другие Souls-подобные игры, чтобы люди могли усвоить игру, а сложность не является таким серьезным препятствием.
Lies of P рассказывает историю гуманоида Пиноккио, путешествующего по стимпанковскому сеттингу и сражающегося с биомеханическими существами. Поскольку игра черпает вдохновение из классической литературной сказки, в нее будет встроена система лжи, определяющая ее финал.
Изначально предполагалось, что Lies of P выйдет в августе, но его немного отложили, чтобы дать Neowiz возможность доработать игру. Lies of P выйдет 19 сентября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.
Какая связь между продуманностью уровней и выбором сложности?
Тем более, ремнант на своем примере показал, что выбор сложности вообще никак не мешает соулслайкам.
Убрать неоправданно задранную сложность, из-за которой тебя карают за любое неправильное движение - и вместо "соулслайка" будет хорошая метроидвания, к которой больше народу приобщиться. А еще, если добавить паузу, то игра от этого станет... удобнее. Так что, фигня это все, хорошую игру выбор сложности не испортит, а кто хочет - тот просто выбирет макс.сложность и будут ему садомазо и страдания. Только разрабу для этого придется тратить дополнительное время и силы на баланс, конечно проще сложность выкрутить и кинуть на прилавки как есть под соусом "хардкор". Скушают.
А что делать геймерам, которые не хотят задрачивать боссов в различных соулс-играх, а хотят адекватной сложности без излишнего хардкора, чтобы не ломать свою психику?
НЕ играть в соулс-игры?
А если хочешь играть в соулс-игры, но не хочешь лютой сложности и хочешь сохранить свои нервы?
Фантомов для кого придумали в серии Соулс ?
Тем более со временем набиваешь руку и всё норм, а в целом не хочешь не играй тебя никто не заставляет
Мы больше всего ценим то, что нам трудней достается. Вот и соулсы ценят именно поэтому, так что это просто не твой жанр. И не мой, да и в принципе не понимаю зачем страдать, если есть множество отличных игр без мазохизма
Играть в игры с высокой сложностью и не трепать нервы это как хотеть участвовать в гонках, но не хотеть быстро ездить. Короче, любишь кататься - люби и саночки возить.
К тому же соулсы не сложные, они кривые. Но всю кривизну можно проскипать гриндом душ на характеристики для повышения урона и дальним боем. Ну кроме секиро, там только от тебя все зависит. Только это не хардкор, игры так раньше и делали
еще игру не выпустили, уже учим других.
а создатели соулс, считают что должна быть сложность.