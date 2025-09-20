Саундтрек из DLC Overture для Lies Of P доступен для потокового прослушивания

NEOWIZ сообщила, что саундтрек к дополнению Overture для Lies Of P теперь доступен на стриминговых сервисах, таких как Spotify, Apple Music и Amazon Music. В альбом вошло 51 композиция общей продолжительностью около часа 45 минут. Кроме того, саундтрек можно купить вместе с базовой игрой в сервисе Steam.

В Overture игроки сталкиваются с таинственным артефактом, с помощью которого они переносятся в Крат до его падения. Оказавшись в тени надвигающейся трагедии, они получают новую миссию — исследовать прошлое.

Присоединившись к Леа, легендарной Сталкерше, игроки отправятся на поиски мести. В дополнении доступны новые виды оружия, Legion Arms, и стили боя, что позволяет более гибко настраивать игровой процесс.

Lies Of P доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК (Steam).