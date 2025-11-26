Сиквел Lies of P "вас не разочарует", - заявил режиссёр после победы Overture в номинации "Лучшее дополнение"

Церемония вручения наград Golden Joystick Awards 2025 стала знаменательным событием для Lies of P: Overture, где DLC получило награду как лучшее дополнение. Эта победа знаменует собой ещё одну важную веху для Neowiz и команды, создавшей одну из самых успешных souls-like игр последних лет.

После награждения директор Lies of P Чхве Джи Вон кратко рассказал о следующей игре серии, которую часто называют Lies of P 2. Хотя у игры пока нет официального названия, Чхве заверил фанатов в интервью GamesRadar, что продолжение «не разочарует», подчеркнув упорный труд и достижения команды во время разработки Overture как доказательство того, чего игроки могут ожидать в будущем.

Чхве объяснил, что Overture рассматривалась скорее как полноценный сиквел, а не как традиционное дополнение. По его словам, уроки, извлечённые из этого проекта, сыграют важную роль в формировании предстоящей игры. Overture с 15-20 часами контента выделяется как одно из самых амбициозных дополнений года.

Развивая этот успех, режиссёр пообещал, что следующая глава продвинет серию ещё дальше. Хотя официально сиквел ещё не анонсирован, разработка уже ведётся. Neowiz сейчас работает как минимум над пятью проектами, но команда по-прежнему полна решимости сделать новую часть Lies of P своей лучшей работой на сегодняшний день.

На вопрос о том, чего фанатам стоит ожидать от разработчиков Lies of P в будущем, Чхве ответил:

Вы можете ожидать от игры максимум удовольствия, которого мы можем добиться. Пожалуйста, следите за новостями; мы очень усердно работаем, и я вас нисколько не разочарую.