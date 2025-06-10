Скоро сложность дополнения Overture для Lies of P будет снижена

Игроки, которые посчитали Lies of P Overture слишком сложным, могут быть спокойны, так как директор игры подтвердил, что снижение сложности уже в пути, наряду с различными другими изменениями.

Директор Джи Вон Чой сообщил, что разработчики получили много отзывов с момента запуска и внимательно их изучают. Из всех проблем, отмеченных в отзывах, Neowiz уделяет особое внимание «боевому опыту». Он объяснил, что команда выявила некоторые области, которые не получились такими, как предполагалось. Поэтому они работают над различными корректировками для Lies of P: Overture, включая снижение сложности. В то же время, поскольку бой является «одним из самых фундаментальных впечатлений в Lies of P», разработчикам придется провести «скрупулезную работу и тестирование», прежде чем выпускать какие-либо изменения. В настоящее время Neowiz изучает все конкретные детали и график этого патча.