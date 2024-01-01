Согласно объявлению о работе, сиквел Lies of P будет на Unreal Engine 5

После успеха Lies of P Neowiz, конечно же, не почивает на лаврах, а скорее уже начала нанимать персонал для новой игры, являющейся продолжением Souls-like с Пиноккио, в котором будет использоваться Unreal Engine 5 для предоставления «первоклассной графики».

На официальном сайте студии опубликовано объявление о назначении специалиста по локализации «следующего проекта Lies of P», который будет основан на последней версии графического движка Epic Games. Neowiz говорит, что «нацелена на первоклассную графику, детальный дизайн уровней и насыщенные впечатления».

Lies of P была создана на Unreal Engine 4, поэтому переход на UE 5 должен гарантировать ощутимый прорыв на визуальном уровне. Тем не менее, вполне вероятно, что нам придется подождать несколько лет, прежде чем мы увидим плоды этих изменений, учитывая, что первая игра серии вышла всего несколько месяцев назад, а поддержка после запуска еще далека от завершения.

Фактически, в начале ноября Neowiz объявила о прибытии первого расширения Lies of P, представив концепт-арт, увековечивающий новые локации, которые мы будем исследовать в роли Пиноккио. На данный момент у DLC еще нет даты выхода, но мы наверняка узнаем больше в ближайшие несколько месяцев.