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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 1 197 оценок

Состоялся релиз русской озвучки от студии Piligrim Voice для Lies of P

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз русской озвучки от студии Pilgrim Voice для Lies of P. Она уже доступна для скачивания всем желающим.

Ранее студия сообщила о том, что в будущем так же планирует сделать русскую озвучку и для предстоящего дополнения Aperture. Студия озвучила все реплики и катсцены, а так же адаптировала субтитры в игре к русской озвучке.

В озвучке принимали участие опытные и профессиональные актеры, чтобы добиться максимальной правдоподобности происходящего.

Скачать озвучку можно с нашего сайта:

Lies Of P "Полный русский дубляж" [UPD: 01.03.2025] {Piligrim Voice}
29
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
6363

Добротная озвучка

5
Alex Row

ок, уже качаю

2
ЮрийSport

Супер!

2
SkyraX

всего 600мб звука голосов в игре?

1
Piligrim Voice

Я тебе больше скажу, если бы не катсцены в виде роликов, то дубляж бы занимал 160мб :). Игра воспроизводит аудиофайлы через формат .ogg, который по сути своей является контейнером для движка, и почти не занимает места. А сам движок конвертирует их в .uasset, что сжимает их еще сильнее

\

0
ZER0 T0LERANCE

Молодцы! Больше озвучек богу озвучек!

1
Комментарий удален
DepressedPyrrhus

Не беспокойтесь. За вами уже выехали.

1
urina free

сайтец загибаеца))

-3
ZER0 T0LERANCE

Чой так?

0