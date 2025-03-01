Состоялся релиз русской озвучки от студии Piligrim Voice для Lies of P

Сегодня состоялся релиз русской озвучки от студии Pilgrim Voice для Lies of P. Она уже доступна для скачивания всем желающим.
Ранее студия сообщила о том, что в будущем так же планирует сделать русскую озвучку и для предстоящего дополнения Aperture. Студия озвучила все реплики и катсцены, а так же адаптировала субтитры в игре к русской озвучке.
В озвучке принимали участие опытные и профессиональные актеры, чтобы добиться максимальной правдоподобности происходящего.
Скачать озвучку можно с нашего сайта:
Добротная озвучка
ок, уже качаю
Супер!
всего 600мб звука голосов в игре?
Я тебе больше скажу, если бы не катсцены в виде роликов, то дубляж бы занимал 160мб :). Игра воспроизводит аудиофайлы через формат .ogg, который по сути своей является контейнером для движка, и почти не занимает места. А сам движок конвертирует их в .uasset, что сжимает их еще сильнее
\
Молодцы! Больше озвучек богу озвучек!
Не беспокойтесь. За вами уже выехали.
сайтец загибаеца))
Чой так?