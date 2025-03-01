Состоялся релиз русской озвучки от студии Piligrim Voice для Lies of P

Сегодня состоялся релиз русской озвучки от студии Pilgrim Voice для Lies of P. Она уже доступна для скачивания всем желающим.

Ранее студия сообщила о том, что в будущем так же планирует сделать русскую озвучку и для предстоящего дополнения Aperture. Студия озвучила все реплики и катсцены, а так же адаптировала субтитры в игре к русской озвучке.

В озвучке принимали участие опытные и профессиональные актеры, чтобы добиться максимальной правдоподобности происходящего.

Скачать озвучку можно с нашего сайта: