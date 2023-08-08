Souls-подобный экшен про Пиноккио Lies of P ушёл на золото

Подчеркнув энтузиазм фанатов Lies of P по поводу демоверсии, команда Neowiz снова появляется в социальных сетях, чтобы отпраздновать успешное достижение золотой фазы, а вместе с ней и окончание работы над версией 1.0 амбициозного вдохновленного Bloodborne Souls-подобного экшена о Пиноккио Lies of P.
По этому случаю южнокорейская компания опубликовала красноречивую иллюстрацию, показывающую, как главный герой P намеревается собрать золотой диск, что фактически представляет собой завершение «основной» фазы разработки и крупномасштабного производства розничных копий, которые появятся на рынке через несколько недель.
Релиз Lies of P запланирован на 19 сентября на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.