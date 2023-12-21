Создатели хардкорной игры Lies Of P очень довольны партнёрством с Xbox и подпиской Game Pass

Хардкорная и мрачная ролевая игра Lies Of P от корейской студии Round8, к приятному удивлению игроков, не стала очередной пародией культовой серии Dark Souls. Разработчики внесли достаточно уникальных элементов и поработали над глубиной собственного игрового мира, чтобы создать действительно интересный и успешный проект. Об этом свидетельствует количество игроков, различные номинации и активная база поклонников, которые до сих пор обсуждают некоторые тонкости игры. Такого ажиотажа вокруг Lies Of P могло и не быть, если бы не партнерство с Xbox и выход игры в Game Pass.

По крайней мере, так считает геймдиректор Lies Of P, Дживон Чхве. В недавнем разговоре с журналистами из Game Rant разработчик выразил огромную благодарность руководству Xbox за то, что поверили в дебютный проект Round8 и оказали весомую поддержку в его маркетинговой кампании. Как отмечает Дживон Чхве, высокая обсуждаемость игры при выпуске - это, прежде всего, заслуга Xbox, которая взяла на себя обязательства по продвижению игры. Это помогло команде сосредоточиться на разработке игры и упростить релиз хардкорного экшена во многих странах.

Также геймдиректор остался доволен Game Pass и возможностями, которые открывает подписка для разработчиков. Он понимает активную дискуссию вокруг данной модели, но лично для Чхве она является весомым преимуществом для современной игровой индустрии. Подписка значительно повышает шансы молодых команд или инди-студий быть замеченными среди множества других релизов. Кроме того, Game Pass обладает огромной базой игроков, которые могут мгновенно опробовать игру, дать обратную связь и стать частью сообщества преданных фанатов - это такие же важные части, как и продажи, по мнению разработчика.