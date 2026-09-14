Создатели Lies of P зарегистрировали торговую марку "Wonders of O", что намекает на сиквел

В сети появилась новая торговая марка от компании Neowiz под названием «Wonders of O»; судя по всему, она относится к сиквелу игры Lies of P.

Об этом продолжении пока известно немногое: разработчики лишь подтвердили сам факт его создания, а геймдиректор пообещал игрокам «максимум удовольствия, которого мы только можем добиться в этой игре». Однако теперь, похоже, мы узнали чуть больше, поскольку новая торговая марка может быть связана с концовкой оригинальной игры.

На сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза появилась новая торговая марка, заявку на которую компания Neowiz подала 10 сентября 2026 года. Описание марки совпадает с описанием Lies of P: «программное обеспечение для игр в виртуальной реальности; интерактивное мультимедийное ПО для игр; компьютерное ПО для обеспечения многопользовательского доступа к глобальной компьютерной информационной сети».

Многие игроки полагают, что речь идет именно о сиквеле, так как концовка Lies of P содержит отсылку к «Волшебнику страны Оз». В сцене после титров персонаж по имени Джангио (который, как выясняется, является Парацельсом) едет в поезде и разговаривает по телефону с таинственной женщиной. В конце беседы Парацельс упоминает, что нужно найти человека, способного стать для них ещё одним «ключом», — Дороти.

Игра Lies of P от студий Round8 и Neowiz представляет историю Пиноккио в совершенно ином свете, и, похоже, мы узнали, какую сказку разработчики планируют переосмыслить в сиквеле — «Волшебника страны Оз». На данный момент официального подтверждения нет, в сети появилась лишь информация о торговой марке «Wonders of O».