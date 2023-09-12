Стало известно точное время выхода Lies of P ©

Lies of P вызвала немало ажиотажа своим обещанием создать брутальную ролевую игру в стиле Souls, в которой Bloodborne сочетается с Пиноккио, а поскольку игра уже недалека от релиза, разработчик Neowiz поделился подробностями о точных сроках глобального выпуска игры. В зависимости от того, где вы находитесь, Lies of P станет доступна либо 18, либо 19 сентября, причем в разное время для разных платформ.

Например, в Южной Корее (где базируется Neowiz) игра разблокируется в полночь 19 сентября для всех платформ, но в России она станет доступна 18 сентября в 18:00 по московскому времени для Xbox и ПК, а позже в 00:00 19 сентября для PlayStation. Между тем, ранний доступ откроется за 72 часа до официального релиза игры для всех, кто оформил предзаказ Digital Deluxe Edition.

После выпуска Lies of P будет доступна для Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 и ПК, а также будет доступна в Game Pass на ПК и Xbox.