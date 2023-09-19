Сцена после титров Lies of P намекает на сиквел с неожиданным героем ©

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Lies of P, атмосферный ролевой экшен по мотивам "Приключений Пиноккио" Карло Коллоди, уже вышла, но рассуждать о будущем франшизы никогда не рано... тем более что первые потенциальные подробности этого будущего уже появились в виде неожиданной сцены в конце кукольного приключения разработчика Neowiz.

После титров в финальной сцене один из главных героев игры, Парацельс, разговаривает по телефону с неизвестной женщиной и сообщает о результатах драматических событий в городе Крат. После того, как между ними завязывается некая интрига, Парацельс клянется, что "обязательно найдет ее. Еще один наш ключ: Дороти".

Затем нам показывают короткий кадр Крата, все еще лежащего в руинах, а по нему, несомненно, идет Дороти из "Волшебника страны Оз", в полосатых носках и рубиновых туфельках, и останавливается, чтобы трижды щелкнуть каблуками.

Подразумевается, что Lies of P, похоже, станет отправной точкой для серии, в которой различные детские книги будут переосмыслены в виде мрачных и жутких видеоигр.