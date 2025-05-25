Судя по сообщениям, Lies of P для Nintendo Switch 2 находится в разработке

Lies of P была среди многих игр, которые попали в заголовки новостей в 2023 году. Эта конкретная игра в стиле Souls получила похвалу за то, что стала новым произведением в довольно насыщенном жанре, и недавно игра снова оказалась в центре внимания после того, как разработчик Round8 Studios подтвердил предстоящее добавление в нее режимов сложности.

Не так давно Elden Ring был анонсирован для консолей, так что присоединение Lies of P к этой битве еще больше расширит возможности Souls-подобных игр, доступных фанатам на этой платформе.

Информация исходит от Нэша Уидла, популярного инсайдера, который известен тем, что делится различной информацией о Nintendo Switch и играх для нее.

Предполагается, что игра может быть анонсирована для Nintendo Switch 2 уже в следующем месяце, хотя эта дата не установлена ​​окончательно. Инсайдер утверждает, что Round8 Studios хочет раскрыть Lies of P для Nintendo с конкретной датой выпуска.

Таким образом, анонс все еще может быть отложен после июня. Для контекста, по слухам, Nintendo проведет новый Direct в июне, поэтому фанаты могут ожидать несколько новых анонсов относительно сторонних игр.

Lies of P также получит новый DLC в конце этого года, и фанаты могут ожидать, что новый контент попадет в порт Nintendo Switch 2. Более того, фанаты должны с нетерпением ждать новостей об уже анонсированном продолжении Lies of P в ближайшем будущем.