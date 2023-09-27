Свежее обновление 1.2 для Lies Of P вносит корректировки в баланс и упрощает игру ©

В минувшие выходные разработчики Lies of P сообщили о готовящемся обновлении игры, а также подтвердили, что в ближайшее время игрокам будет представлена дорожная карта контента. Сегодня, 27 сентября, это обновление уже стало доступно. Патч 1.2 вносит ряд изменений в баланс, меняет награды, получаемые за победу над монстрами, а также вносит ряд важных дополнительных изменений. В том числе и добавляет поддержку Dualshock 4 и DualSense на ПК.

В комментариях в сообществе LiesOfP поклонники с восторгом отмечают, что в обновлении 1.2 "Игроки теперь смогут переносить больше веса за каждое очко, потраченное на вместимость". Кроме того, амулеты боссов теперь будут весить меньше, что дает дополнительную свободу действий в инвентаре. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Официальный Twitter-аккаунт Lies of P сообщил о выходе нового обновления, а также сообщил игрокам Xbox, когда они могут ожидать патч на своей стороне. Сообщается, что Xbox-вариант обновления был отправлен в Microsoft на "тестирование" и будет выложен на соответствующие платформы сразу же после его завершения. До этого момента лучше подождать.

Lies of P вышла 19 сентября 2023 г. для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, а также macOS.