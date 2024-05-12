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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 938 оценок

Сюжетное дополнение для Lies of P выйдет во второй половине 2024-го года

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня студия Neowiz поделилась отчетом, в котором указаны планы компании на предстоящие релизы.

Наиболее интересно то, что в своём отчете Neowiz указала более конкретный срок выхода предстоящего сюжетного дополнения для Lies of P - согласно отчету, выход дополнения состоится во второй половине текущего года, т.е. в период с июля по декабрь.

Игра вышла в сентябре прошлого года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Lies of P была хорошо принята критиками - средняя оценка игры на Metacritic составляет 80 баллов от критиков и 8,2 балла от игроков.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
InfinityDance

Хорошая игра. Хоть и пытается копировать Миядзаки , доля оригинальности в ней есть ( интересный дизайн врагов, переосмысленная история Пиноккио итд). Посмотрим, что там в DLC.

16
K0t Felix

Соусы не очень люблю, но этот мне нравки. Жду расширение

6
Wing42

Приятно.

2
Кей Овальд

Лан, жду полную версию.

1