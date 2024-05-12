Сюжетное дополнение для Lies of P выйдет во второй половине 2024-го года

Как стало известно, сегодня студия Neowiz поделилась отчетом, в котором указаны планы компании на предстоящие релизы.
Наиболее интересно то, что в своём отчете Neowiz указала более конкретный срок выхода предстоящего сюжетного дополнения для Lies of P - согласно отчету, выход дополнения состоится во второй половине текущего года, т.е. в период с июля по декабрь.
Игра вышла в сентябре прошлого года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Lies of P была хорошо принята критиками - средняя оценка игры на Metacritic составляет 80 баллов от критиков и 8,2 балла от игроков.
Хорошая игра. Хоть и пытается копировать Миядзаки , доля оригинальности в ней есть ( интересный дизайн врагов, переосмысленная история Пиноккио итд). Посмотрим, что там в DLC.
Соусы не очень люблю, но этот мне нравки. Жду расширение
Приятно.
Лан, жду полную версию.