Сюжетный трейлер Lies of P рассказывает о восстании марионеток, падении Крата и многом другом

С выходом Lies of P на следующей неделе NEOWIZ увеличила выпуск трейлеров. Они показали игровой процесс для различного оружия и Оружия Легиона, а также продемонстрировали некоторые новые области. В новейшем трейлере используется другой подход, углубляющийся в историю игры.
Из трейлера, представленного в виде журнала, написанного неизвестным человеком, мы узнаем, что марионетки глубоко укоренились в Крате, городе, который исследуют игроки. Также вспыхивает смертельная болезнь, мутируя тех, кого она поражает, и вскоре марионетки загадочным образом приходят в ярость. Кажется, их невозможно остановить, пока Джеппетто не предложит решение.
Как Пи сможет разрешить кризис, затронувший Крата, еще неизвестно, но он будет следовать за загадочным голосом в поисках Джеппетто. На протяжении всей истории есть много возможностей солгать, что может повлиять на финал. Есть три концовки, но лучшую еще предстоит увидеть.
Lies of P выйдет 19 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.