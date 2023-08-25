У Lies of P несколько концовок, Round8 рекомендует пройти ее до конца

Как сообщил директор Чи Джи-Вон на Gamescom 2023, в Lies of P будут разные концовки, и разработчики рекомендуют игрокам пройти ее до конца, а также исследовать различные возможные пути.
Информацию, раскрытую режиссером, можно считать спойлером, учитывая, что он упоминает количество концовок, присутствующих в Lies of P.
«По сути, есть три разных финала, — сказал Джи-Вон. — Но мы очень, очень, очень рекомендуем вам пройти до конца», — объяснил режиссер.
Пока не ясно, что он имел в виду под этими словами, но похоже, что в основе игры есть что-то, что заслуживает внимания и может зависеть от действий игрока.
«Одна вещь, которую мы запланировали заранее, — это то, что вам не придется играть только один раз», — сказал режиссер. «Мы настоятельно рекомендуем сыграть в нее несколько раз».
Релиз Lies of P запланирован на 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.
"Мы настоятельно рекомендуем сыграть в нее несколько раз"
А вот это плохо. Одно и тоже проходить ради разных концовок или какой-то "истинной" концовки? Бред же.
бладборн 3 раза надо было проходить, хотя требования для двух буквально да\нет выбрать