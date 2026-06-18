В августе Lies of P доберётся до Epic Games Store

Удостоенная наград игра Lies of P появится в Epic Games Store этим летом. Как стало известно сегодня, игра выйдет 5 августа. Специальное издание Lies of P Epic Game Store Launch Edition уже доступно для добавления в список желаний. Это издание включает в себя базовую игру, дополнение-приквел Overture и эксклюзивный костюм Mischievous Puppet’s Outfit. Это издание будет доступно для покупки только в течение 30 дней после первоначального запуска.

Эта новость последовала за анонсом выхода Lies of P на Nintendo Switch 2 5 августа. В настоящее время ведётся разработка продолжения.