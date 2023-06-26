В озвучке Lies of P участвует актер, который успел зарекомендовать себя в Cyberpunk 2077, Atomic Heart и других играх ©

Разработчики из корейской студии Round8 начинают раскрывать закулисные детали производства их дебютного хардкорного экшена Lies of P. Первой на очереди будет информация об актерах, которые подарили свои голоса центральным персонажам многообещающей новинки. Как оказалось, в озвучке Lies of P задействован актер, который успел прославиться благодаря участию в десятках крупнобюджетных проектах.

Речь идет о Шайе Мэтисоне. Согласно официальному анонсу, он подарит свой голос одному основных персонажей Lies of P — Вениньи, королю высшего общества Крата. Детали его роли пока не раскрываются, но персонажу уготовано центральное место в общем повествовании сюжета.

Мэтисон выступит настоящей звездой Lies of P, в части озвучки. За свою карьеру он успел поучаствовать практически во всех главных игровых релизов. Мэтисон был голосом одного из фиксеров Cyberpunk 2077. Также он был центральным голосом в английской версии Atomic Heart, Xenoblade Chronicles 3, Star Wars: Battlefront II и Assassin's Creed: Origins. Актер поблагодарил разработчиков за доверие и обещает удивить игроков своим образов в Lies of P.