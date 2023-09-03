В сеть попал полный список достижений Lies Of P

В сети обнаружился полный список трофеев для Souls-подобного экшена Lies Of P от южнокорейской студии Round 8 и издателя Neowiz. Всего в Lies of P 43 трофея (1 платиновый, 3 золотых, 13 серебряных, 26 бронзовых).
Из списка трофеев можно сказать, что есть как минимум 3 концовки, и все 3 необходимы: Настоящий мальчик: и жили они долго и счастливо, Свободный от марионеточной веревки, Восстание Пи. Так что потребуется несколько прохождений.
Для коллекционирования понадобится все оружие Легиона, специальное оружие, обычное оружие, записи, жесты, загадочные сосуды, святилища Троицы, пространственные бабочки. Игроки также должны полностью улучшить по одному оружию каждого типа. Дальше остальные трофеи за убийство боссов и нахождение последних историй 6 персонажей.
С полным список трофеев можно ознакомиться по ссылке.
Поиграл в демку, игра полный шлак, при такой хреновой графике жрет оперативку и видяху как не в себя.
Да высер тот еще. Но, бомжам нравиться.
вот за что нас заминусовали мне не понятно вроде всё по существу сказали, но бомжам видимо виднее. Поставил тебе плюсик, пофиг что меня заминусовали я не в обиде.