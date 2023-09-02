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Lies Of P 19.09.2023
6.9 209 оценок

В свежем геймплейном ролике Lies of P авторы показали новых врагов

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monk70
Новости

Компания NEOWIZ Co провела сегодня в Японии офлайн-мероприятие Japan Premium по Lies of P, выпустив последний внутриигровой видеоролик. Видео знакомит с новыми локациями и боссами.

Все враги, появляющиеся в видео, — это новые персонажи, которые до сих пор не были представлены, и вы можете почувствовать предвкушение битвы с боссом, а также жестокость и напряжение, уникальные для Lies of P.

Представляем вам аркаду Лоренцини, наполненную тьмой и ужасом. Будьте нашим гостем, чтобы увидеть новых монстров, оружие, оружие легионов и боссов в некогда лучшем игровом зале города Крат.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SERGIOUS LEE

Классная игруля, скорее бы вышла бы

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ckott4

Игра уже сколько выходит, а герой до сих пор как в штаны насеривший бегает, пенсионеры и то быстрее

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