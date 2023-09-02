В свежем геймплейном ролике Lies of P авторы показали новых врагов

Компания NEOWIZ Co провела сегодня в Японии офлайн-мероприятие Japan Premium по Lies of P, выпустив последний внутриигровой видеоролик. Видео знакомит с новыми локациями и боссами.
Все враги, появляющиеся в видео, — это новые персонажи, которые до сих пор не были представлены, и вы можете почувствовать предвкушение битвы с боссом, а также жестокость и напряжение, уникальные для Lies of P.
Представляем вам аркаду Лоренцини, наполненную тьмой и ужасом. Будьте нашим гостем, чтобы увидеть новых монстров, оружие, оружие легионов и боссов в некогда лучшем игровом зале города Крат.
Классная игруля, скорее бы вышла бы
Игра уже сколько выходит, а герой до сих пор как в штаны насеривший бегает, пенсионеры и то быстрее