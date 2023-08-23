В турецком PS Store подорожал предзаказ Lies of P - экшена про Пиноккио

Стандартное издание теперь стоит 999 лир.
23 августа в турецком PlayStation Store поднялась цена на предзаказ соулслайк-экшена Lies of P. Стандартное и делюкс-издания подорожали на 100 лир.
- Standard Edition — вместо 899 лир (3117 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС) теперь стоит 999 лир (3463 рубля).
- Deluxe Edition — вместо 1099 лир (3810 рублей) теперь стоит 1199 лир (4157 рублей).
В Lies of P сюжет сказки «Пиноккио» развернется в мрачных декорациях Прекрасной эпохи. Игра выйдет 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. В день релиза она также будет доступна в сервисе Game Pass. В начале августа разработчики объявили, что игра ушла «на золото».
100 лир это еще по божески, некоторые в 2 раза
Я уже как то серьёзно задумываюсь снова начать пиратить, раньше регионалки как то давали возможность покупать даже во время кризиса на распродажах а сейчас даже со скидкой 50% будет казаться дорого либо не очень то нужно спустя год
С тобой трудно не согласиться, как стали поднимать цены даже я ужаснулся, как увидел цену на паучка и на все игры от SONY , тут даже у меня дух перехватило , повезло конечно купить по скидкам и маленьким ценам , но теперь нынешние цены очень сильно бьют по карману, Lies of P когда добавили только предзаказ успел купить за 699, потом через день она стала стоить 899 , и вот уже окончательная цена 999, скоро серьезно начнем пиратить если цены будут расти и расти ( , хотя не люблю пиратить если игра хороша то поддержать разрабов монеткой тоже охота , но и цены тоже ЭХ
В Аргентине тоже, было 9000 песо - стало 12000. Раньше было одинаково в руб (Турция/Аргентина), сейчас в Аргентине дешевле на пару сотен. В любом случае игра не интересна, так что плевать сколько стоит... но сам факт задирания цен на ровном месте неприятен да.
Не на ровном, курсы валют падают, вот и задирают
Ну да, прям вот так взяли и просто от балды цены поставили, да?
За такие деньги, зная места, лучше годовую подписку Xbox купить и спокойно играть и в P и в Starfield