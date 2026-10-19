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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.1 1 746 оценок

Вакансия раскрыла детали сиквела Lies of P: Unreal Engine 5, монстры и требования любви к жанру Souls-like

KoRnEr KoRnEr

Прошло около месяца с тех пор, как новая торговая марка раскрыла название продолжения Lies of P, и с тех пор студия хранит молчание. Однако объявление о вакансии, обнаруженное Insider Gaming, подтвердило несколько ключевых деталей.

Создатели Lies of P зарегистрировали торговую марку "Wonders of O", что намекает на сиквел
  • Сиквел разрабатывается на Unreal Engine 5.
  • Игра предложит «первоклассную графику, продуманный дизайн уровней и захватывающий экшен».
  • Как и в первой части, будут представлены монстры, оружие, костюмы и аксессуары. Вакансия требует от кандидатов умения изображать различные «типы телосложения», так что гротескные создания, вероятно, вернутся.
  • Игра выйдет на консолях и ПК — опыт разработки для этих платформ указан среди ключевых требований.
  • В описании вакансии не упоминаются инструменты на основе ИИ для создания графики, что важно на фоне недавнего скандального объявления о найме.

Neowiz, судя по всему, хочет нанимать разработчиков, разделяющих страсть к играм. В вакансии несколько раз подчёркивается любовь к жанру Souls-like:

«Мы с уважением отклоняем заявки от тех, кто не любит игры или не играет в них; кандидатов, которые played в 'Lies of P' не менее 30 часов (требуется подтверждение игрового времени); кандидатов, которые прошли как минимум три игры в жанре Souls-like».
Авторы Lies of P сменили название и намекнули на амбиции сиквела: "Цель создать лучшую в мире игру в жанре экшен"

Секретная концовка Lies of P уже намекала на мрачное переосмысление «Волшебника страны Оз», но что это значит для игрового процесса, пока неизвестно. Многие опасались, что предыстории Пиноккио и Дороти сильно различаются как по фэнтезийному миру, так и по ролям. Однако некоторые детали, касающиеся платформинга и потенциально линейного дизайна уровней, совпадают с предыдущими слухами и утечками, что вселяет уверенность в разработке.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
PeakyUrias
кандидатов, которые played

о. вы из англии?

4