Вакансия раскрыла детали сиквела Lies of P: Unreal Engine 5, монстры и требования любви к жанру Souls-like

Прошло около месяца с тех пор, как новая торговая марка раскрыла название продолжения Lies of P, и с тех пор студия хранит молчание. Однако объявление о вакансии, обнаруженное Insider Gaming, подтвердило несколько ключевых деталей.

Сиквел разрабатывается на Unreal Engine 5 .

. Игра предложит «первоклассную графику, продуманный дизайн уровней и захватывающий экшен».

Как и в первой части, будут представлены монстры, оружие, костюмы и аксессуары . Вакансия требует от кандидатов умения изображать различные «типы телосложения», так что гротескные создания, вероятно, вернутся.

. Вакансия требует от кандидатов умения изображать различные «типы телосложения», так что гротескные создания, вероятно, вернутся. Игра выйдет на консолях и ПК — опыт разработки для этих платформ указан среди ключевых требований.

— опыт разработки для этих платформ указан среди ключевых требований. В описании вакансии не упоминаются инструменты на основе ИИ для создания графики, что важно на фоне недавнего скандального объявления о найме.

Neowiz, судя по всему, хочет нанимать разработчиков, разделяющих страсть к играм. В вакансии несколько раз подчёркивается любовь к жанру Souls-like:

«Мы с уважением отклоняем заявки от тех, кто не любит игры или не играет в них; кандидатов, которые played в 'Lies of P' не менее 30 часов (требуется подтверждение игрового времени); кандидатов, которые прошли как минимум три игры в жанре Souls-like».

Секретная концовка Lies of P уже намекала на мрачное переосмысление «Волшебника страны Оз», но что это значит для игрового процесса, пока неизвестно. Многие опасались, что предыстории Пиноккио и Дороти сильно различаются как по фэнтезийному миру, так и по ролям. Однако некоторые детали, касающиеся платформинга и потенциально линейного дизайна уровней, совпадают с предыдущими слухами и утечками, что вселяет уверенность в разработке.