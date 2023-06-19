Внезапно анонсирована коллаборации двух хардкорных экшенов Lies Of P и Wo Long: Fallen ©

Молодая команда корейских разработчиков из студии Round8, которая создает весьма амбициозную и по своему уникальную версию Bloodborne под названием Lies Of P, объявила о сотрудничестве с ветеранами жанра хардкорного ролевого экшена. Их партнерами в ближайшем будущем станет японская студия Team Ninja, которая знаменита дилогией Nioh, серией Ninja Gaiden и недавним экшеном Wo Long: Fallen Dynasty. Обе студии готовят нечто потрясающее для игроков.

Как сообщается, Team Ninja и студия Round8 готовят совместную коллаборации своих главных релизов. Игроки смогут увидеть результат партнерства двух команд в Lies Of P и Wo Long: Fallen. Чего конкретно ждать от коллаборации пока не разглашается. Все детали разработчики обещают объявить ближе к дате выхода Lies Of P. Наиболее вероятно нас ждет появление косметических предметов, но не исключено добавление в игры чего-то более значительного.

Wo Long: Fallen уже доступна для игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X, а Lies Of P собирается выйти в релиз 19 сентября. Проект также будет доступен на ПК и консоли, включая PlayStation.