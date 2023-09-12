Вышел релизный тизер-трейлер Lies of P ©

Компании Neowiz и Round8 представили новый трейлер к игре Lies of P. В этот раз ролик посвятили скорому релизу стильного ролевого экшена, который состоится уже 19 сентября для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

Перед нами всего лишь коротенький тизер, а это значит, что перед запуском игры авторы покажут еще один ролик.

Lies of P рассказывает мрачную историю Пиноккио. Игроки берут на себя роль любимого персонажа и должны ориентироваться в мрачном мире Belle Epoque, где ужас подстерегает за каждым углом. Некогда прекрасный город Крат превратился в настоящий ад, и Пиноккио предстоит найти господина Джеппетто, чтобы разгадать тайну случившегося.

Игрокам предстоит ориентироваться на улицах города, в то время как Пиноккио будет противостоять демоническим врагам. В помощь игрокам предлагаются такие системы, как создание оружия и предметов. Однако в игре реализована функция лжи, когда чем больше лжешь, тем больше становишься человеком, со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками. Звучит весьма своеобразно, не говоря уже об особенностях исходного материала.