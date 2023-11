Вышел саундтрек Lies of P, который включает в себя 70 уникальных композиций

Разработчики хардкорного ролевого экшена Lies of P из студии Round8 Studio представили официальный саундтрек игры. Музыкальное сопровождение вышло на всех основных музыкальных площадках и также доступно для покупки в цифровом магазине Steam. Сборник треков включает в себя как заглавные темы боссов, так и атмосферное сопровождение из различных локаций игры.

Меломаны и обычные геймеры могут ознакомиться с 70 уникальными музыкальными композициями, которые были написаны композиторами специально для мрачного сеттинга Lies of P. Общая продолжительность саундтрека игры составляет почти 2,5 часа. В него включена вся музыка, которую игроки встречают во время прохождения, включая инструментальные композиции из разных концовок.

Вместе с релизом саундтрека разработчики из Round8 Studio просят фанатов поддержать Lies of P на итогах года. В студии напомнили, что их проект претендует на главный экшен в The Game Awards 2023, а также проект можно номинировать в рамках пользовательского голосования The Steam Awards 2023.