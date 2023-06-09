Lies Of P 19.09.2023
7.1 128 оценок

Задержка Lies of P была необходима для "обеспечения наилучшего возможного опыта", заявляет разработчик

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Procy_on
Новости

Хотя нет недостатка в грядущих AAA, способных привести людей в восторг, есть и множество относительно менее масштабных релизов, которые уже не раз попадали в поле зрения многих, в частности, Lies of P от Neowiz, вдохновленная Bloodborne и Пиноккио.

Первоначально игра должна была выйти в августе, но недавно она появилась на Summer Game Fest, и Neowiz объявила о небольшой задержке до сентября. После этого заявления студия обратилась в твиттер, чтобы объяснить причину задержки, сказав, что ей "нужно еще несколько недель, чтобы внести последние штрихи в игру".

Некоторые из вас, возможно, заметили, что официальная дата релиза - 19 сентября - немного позже первоначального августовского срока, о котором мы заявляли ранее. Команда посчитала, что ей нужно еще несколько недель, чтобы внести последние штрихи в игру, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от запуска.

Конечно, благодаря тому, что демо-версия Lies of P недавно стала доступна на всех платформах, игроки могут ознакомиться с игрой.

Lies of P выйдет 19 сентября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Игра также будет доступна в Game Pass.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
real19911

беру свои слова обратно, добротно сделали, молодцы

2
bohdan2015

и что всё учли? по демо не верю)

1
UnRus

А цена видимо для наилучшего обеспечения разработчика

1
fox nemets

Я не понимаю некоторых хейтеров этой игры после вчерашней демки..ИГРА Отличная НО я соглашусь с проблемами в управлении так как имееться некоторая задержка в уворотах и ударах что раздражает (в том же Дарк Соулсе 1 все намного лучше но почему не сделать также как там ведь это вполне возможно я уверен)

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

4000 тыщи

0