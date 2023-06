Задержка Lies of P была необходима для "обеспечения наилучшего возможного опыта", заявляет разработчик ©

Хотя нет недостатка в грядущих AAA, способных привести людей в восторг, есть и множество относительно менее масштабных релизов, которые уже не раз попадали в поле зрения многих, в частности, Lies of P от Neowiz, вдохновленная Bloodborne и Пиноккио.



Первоначально игра должна была выйти в августе, но недавно она появилась на Summer Game Fest, и Neowiz объявила о небольшой задержке до сентября. После этого заявления студия обратилась в твиттер, чтобы объяснить причину задержки, сказав, что ей "нужно еще несколько недель, чтобы внести последние штрихи в игру".

Некоторые из вас, возможно, заметили, что официальная дата релиза - 19 сентября - немного позже первоначального августовского срока, о котором мы заявляли ранее. Команда посчитала, что ей нужно еще несколько недель, чтобы внести последние штрихи в игру, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от запуска.

Конечно, благодаря тому, что демо-версия Lies of P недавно стала доступна на всех платформах, игроки могут ознакомиться с игрой.



Lies of P выйдет 19 сентября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Игра также будет доступна в Game Pass.