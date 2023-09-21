Журналисты назвали Lies of P самой оптимизированной игрой на ПК в этом году ©

Вторая половина 2022 года и практически весь 2023 год заполнились для геймеров отнюдь не масштабными игровыми хитами. Качественные игры, действительно, выходили, однако даже хорошие проекты практически всегда огорчали отравительной технической составляющей, особенно на ПК. Неожиданно вышедший хардкорный экшен Lies of P выделился отличной производительностью, что обрадовало многих технических экспертов.

Журналисты из портала DSOG и все назвали Lies of P "самой оптимизированной" игрой, которая выходила на ПК за последний год. Они протестировали игру на разных конфигурациях и остались довольны как производительностью, так и визуальной частью.

Оптимизацию Lies of P проверили на таких видеокартах, как Radeon RX580, RX Vega 64, RX 6900XT, RX 7900XTX, GTX 980Ti, RTX 2080Ti, RTX 3080 и RTX 4090. На всех тестовых стендах игра показывала стабильные 60 кадров в секунду. Проблемы возникли только на графическом чипе Radeon RX580, где были некоторые просадки.

По мнению авторов технического анализа, Lies of P имеет превосходное наполнение и действительно хорошую оптимизацию. Даже на низких настройках графики проект сохраняет привлекательную визуальную составляющую благодаря грамотной работе дизайнеров локаций и персонажей.

А вот живой тест производительности на игры на GTX 1060:

Lies of P уже доступна для игры на ПК и консолях.