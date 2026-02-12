Авторы The Life and Suffering of Prince Jerian запустили тестирование игры

Студия Schisma Games официально объявила о начале плейтеста своей новой повествовательной ролевой игры The Life and Suffering of Prince Jerian. Разработчики сообщили, что приглашения уже начали поступать случайному набору пользователей из числа тех, кто ранее подал заявку на участие через страницу проекта в магазине Steam.

Авторы отметили высокий интерес к игре и большое количество желающих. Проверить наличие доступа можно через уведомление на электронной почте, привязанной к аккаунту, или непосредственно в библиотеке Steam. Команда планирует периодически рассылать новые волны приглашений, поэтому игрокам рекомендуется следить за обновлениями статуса заявки.

Участникам тестирования доступна специальная функция Пригласить друга. Она позволяет выдать доступ еще одному человеку из списка контактов в Steam, при условии, что пользователи являются друзьями на платформе не менее тридцати дней.

Данный этап тестирования не является секретным или конфиденциальным. Игрокам не требуется подписывать документы о неразглашении, поэтому они могут свободно делиться впечатлениями, обсуждать сюжет, публиковать скриншоты и проводить прямые трансляции игрового процесса. Для обсуждения деталей сюжета без спойлеров для остальных разработчики выделили специальную секцию на своем сервере в Discord.

В текущей версии для ознакомления открыта первая глава истории. Создатели намеренно не раскрывают подробности о мотивации персонажей и сюжетных поворотах, чтобы сохранить интригу. Основная цель мероприятия заключается в сборе отзывов о ключевых аспектах геймплея и общем восприятии атмосферы. Игроки могут оставить свое мнение и предложения через встроенную форму опроса.