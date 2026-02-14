Cтартовали предзаказы на "The Life and Suffering of Prince Jerian"

Авторы мрачной текстовой RPG The Life and Suffering of Prince Jerian объявили о старте предзаказов. Издатель 101XP и студия Schisma Games приняли такое решение благодаря активности фанатов: многие игроки выразили желание поддержать проект сразу после новости о готовящейся кампании на Kickstarter.
Приобрести игру можно эксклюзивно на официальном сайте проекта. На выбор доступны два издания:
- Стандартное издание: 880 рублей.
- Расширенное издание: 1100 рублей.
Разработчики настоятельно рекомендуют проверять актуальность адреса почты, чтобы не пропустить письмо с ключами и внутриигровыми подарками.
А сделать предзаказы в Стиме религия не позволяет? После Ashes of Creation никакой веры «эксклюзивам» нет, в Стиме хоть можно деньги вернуть, как с упомянутым скамом, а на всех этих оф. сайтах тебя, если что, оставят с носом.