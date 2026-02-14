Cтартовали предзаказы на "The Life and Suffering of Prince Jerian"

Авторы мрачной текстовой RPG The Life and Suffering of Prince Jerian объявили о старте предзаказов. Издатель 101XP и студия Schisma Games приняли такое решение благодаря активности фанатов: многие игроки выразили желание поддержать проект сразу после новости о готовящейся кампании на Kickstarter.

Приобрести игру можно эксклюзивно на официальном сайте проекта. На выбор доступны два издания:

Стандартное издание: 880 рублей.

880 рублей. Расширенное издание: 1100 рублей.

Разработчики настоятельно рекомендуют проверять актуальность адреса почты, чтобы не пропустить письмо с ключами и внутриигровыми подарками.