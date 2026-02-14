ЧАТ ИГРЫ
The Life and Suffering of Prince Jerian TBA
Адвенчура, Ролевая, Инди, Другой симулятор
6.8 12 оценок

Cтартовали предзаказы на "The Life and Suffering of Prince Jerian"

RedDay13 RedDay13

Авторы мрачной текстовой RPG The Life and Suffering of Prince Jerian объявили о старте предзаказов. Издатель 101XP и студия Schisma Games приняли такое решение благодаря активности фанатов: многие игроки выразили желание поддержать проект сразу после новости о готовящейся кампании на Kickstarter.

Приобрести игру можно эксклюзивно на официальном сайте проекта. На выбор доступны два издания:

  • Стандартное издание: 880 рублей.
  • Расширенное издание: 1100 рублей.

Разработчики настоятельно рекомендуют проверять актуальность адреса почты, чтобы не пропустить письмо с ключами и внутриигровыми подарками.

Алекс Рейлор
Приобрести игру можно эксклюзивно на официальном сайте проекта

А сделать предзаказы в Стиме религия не позволяет? После Ashes of Creation никакой веры «эксклюзивам» нет, в Стиме хоть можно деньги вернуть, как с упомянутым скамом, а на всех этих оф. сайтах тебя, если что, оставят с носом.