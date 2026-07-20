Разработчиков игры The Life and Suffering of Prince Jerian заподозрили в использовании ИИ для создания иллюстраций

Пользователи сети обратили внимание на многочисленные анатомические и логические ошибки на рисунках в новой текстовой ролевой игре The Life and Suffering of Prince Jerian. Игроки предполагают, что авторы задействовали нейросети для генерации графики вопреки прошлым заявлениям об исключительно ручной работе.

Обсуждение началось на одном из игровых ресурсов, где пользователь опубликовал подробный разбор иллюстраций из демоверсии и релизной сборки проекта. На представленных скриншотах были замечены характерные для генеративного искусственного интеллекта артефакты, такие как лишние или отсутствующие пальцы у персонажей, искаженные пропорции тела и странная геометрия предметов. В качестве наиболее наглядных примеров игроки привели бокал с двойной поверхностью вина, а также шахматную доску нестандартного размера, на которой 2 фигуры расположены в пределах 1 клетки.

Ситуация вызвала критику со стороны сообщества еще и потому, что во время краудфандинговой кампании на площадке Kickstarter разработчики утверждали, что не используют технологии искусственного интеллекта при создании игры. Кроме того, на странице проекта в магазине Steam отсутствует специальная отметка об использовании генеративного инструментария, что является обязательным требованием данной платформы. Часть аудитории посчитала такое положение дел обманом со стороны создателей.

На обвинения ответил руководитель проекта и представитель студии Schisma Games Федор, выступающий под псевдонимом Teodor. Он пояснил, что работа над визуальной составляющей велась около 3 лет силами 4 молодых художников, которые нарисовали порядка 300 иллюстраций. По словам разработчика, генеративный искусственный интеллект действительно применялся на этапе производства, однако исключительно в качестве вспомогательного инструмента для внутренней коммуникации и создания референсов, чтобы быстрее доносить идеи до художественного отдела.

Представитель студии подчеркнул, что все финальные изображения рисовались людьми, а замеченные ошибки объясняются человеческим фактором и неопытностью некоторых сотрудников. Кроме того, разработчик добавил, что визуальный стиль проекта носит скорее метафорический характер, поэтому авторы сознательно допускали нарушения перспективы, масштаба и реалистичности ради передачи настроения сцены. Руководитель разработки также признался, что задействует текстовые нейросети для проверки орфографии и пунктуации в собственных публикациях перед их отправкой.