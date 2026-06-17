RPG-новелла The Life and Suffering of Prince Jerian обзавелась датой релиза и новым трейлером

Отечественная студия Schisma Games и издательство 101XP представили сюжетный трейлер интерактивной ролевой игры The Life and Suffering of Prince Jerian, в котором объявили дату релиза — 20 июля 2026 года. Проект создается разработчиками хита «The Life and Suffering of Sir Brante» и предлагает игрокам взять под управление наследника престола Блаженной Аркнийской империи. Каждое решение принца на протяжении всей его жизни будет напрямую влиять на судьбу угасающего государства и его династии.

Игровой процесс сохранит структуру сложной интерактивной книги, где любой выбор имеет долгосрочные последствия. Разработчики обещают глубокую историю о противостоянии государственного долга и личных убеждений, выполненную в фирменном серо-белом визуальном стиле.

Полноценный релиз проекта состоится на персональных компьютерах. Прямо сейчас в Steam доступна бесплатная демоверсия игры с первыми двумя главами, выпущенная в рамках фестиваля «Играм быть».