Серия визуальных новелл The Life and Suffering может получить продолжение

11 сентября 2026 года в рамках ответов на часто задаваемые вопросы пользователей Steam о релизе визуальной новеллы «Жизнь и страдания принца Джериана» (The Life and Suffering of Prince Jerian) российская студия Schisma Games дала ответ, ждёт ли серию «Жизнь и страдания» (The Life and Suffering) продолжение.
Исходя из ответа в посте на данный момент разработка продолжения не ведётся, однако у авторов уже есть персонаж, о котором они могут рассказать историю, и замысел игрового процесса, но пока что разработчики не решили, будет ли востребован придуманный ими концепт.
Schisma Games также отметили, что они заинтересованы в дальнейшей работе над нарративными играми, стараясь делать непохожий на прошлые игры опыт, приведя в пример то, как «Жизнь и страдания принца Джериана» отличается от «Жизнь и страдания господина Бранте» (The Life and Suffering of Sir Brante).
После нейронки во второй игре, не надо.
Отличается тем что требования к норм вариантам по циферкам вообще улетели за грань добра и зла
Я надеялся что хоть во второй части сделают больше свободы - не, всё такой же симулятор выбора без выбора.
Живем с надеждой на дальнейшее развитие серии! Спасибо легендарному Бранте за вдохновение на собственный проект — текстовых RPG должно быть больше! :)