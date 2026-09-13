Серия визуальных новелл The Life and Suffering может получить продолжение

11 сентября 2026 года в рамках ответов на часто задаваемые вопросы пользователей Steam о релизе визуальной новеллы «Жизнь и страдания принца Джериана» (The Life and Suffering of Prince Jerian) российская студия Schisma Games дала ответ, ждёт ли серию «Жизнь и страдания» (The Life and Suffering) продолжение.



Исходя из ответа в посте на данный момент разработка продолжения не ведётся, однако у авторов уже есть персонаж, о котором они могут рассказать историю, и замысел игрового процесса, но пока что разработчики не решили, будет ли востребован придуманный ими концепт.

Schisma Games также отметили, что они заинтересованы в дальнейшей работе над нарративными играми, стараясь делать непохожий на прошлые игры опыт, приведя в пример то, как «Жизнь и страдания принца Джериана» отличается от «Жизнь и страдания господина Бранте» (The Life and Suffering of Sir Brante).