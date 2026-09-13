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The Life and Suffering of Prince Jerian 20.07.2026
Адвенчура, Ролевая, Инди, Другой симулятор
7.6 55 оценок

Серия визуальных новелл The Life and Suffering может получить продолжение

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

11 сентября 2026 года в рамках ответов на часто задаваемые вопросы пользователей Steam о релизе визуальной новеллы «Жизнь и страдания принца Джериана» (The Life and Suffering of Prince Jerian) российская студия Schisma Games дала ответ, ждёт ли серию «Жизнь и страдания» (The Life and Suffering) продолжение.

Исходя из ответа в посте на данный момент разработка продолжения не ведётся, однако у авторов уже есть персонаж, о котором они могут рассказать историю, и замысел игрового процесса, но пока что разработчики не решили, будет ли востребован придуманный ими концепт.

Schisma Games также отметили, что они заинтересованы в дальнейшей работе над нарративными играми, стараясь делать непохожий на прошлые игры опыт, приведя в пример то, как «Жизнь и страдания принца Джериана» отличается от «Жизнь и страдания господина Бранте» (The Life and Suffering of Sir Brante).

ПК 2 Индустрия 1 Слухи 1
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Комментарии:  8
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

После нейронки во второй игре, не надо.

9
Алекс Рейлор
приведя в пример то, как «Жизнь и страдания принца Джериана» отличается от «Жизнь и страдания господина Бранте»

Отличается тем что требования к норм вариантам по циферкам вообще улетели за грань добра и зла

2
Secktorus

Я надеялся что хоть во второй части сделают больше свободы - не, всё такой же симулятор выбора без выбора.

WAVE gamedev team

Живем с надеждой на дальнейшее развитие серии! Спасибо легендарному Бранте за вдохновение на собственный проект — текстовых RPG должно быть больше! :)