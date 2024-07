Создатели текстовой RPG The Life and Suffering of Sir Brant представили The Life and Suffering of Prince Jerian

Студия Schisma Games анонсировала продолжение мрачной текстовой ролевой игры The Life and Suffering of Sir Brante. Новый проект, The Life and Suffering of Prince Jerian, обещает перенести игроков в знакомый, но значительно расширенный мир Блаженной Аркнийской империи.

В центре сюжета окажется принц Джериан, наследник престола. Игрокам предстоит проследить за его взрослением и становлением как правителя, принимая сложные решения, которые повлияют на судьбу всей империи.

Мир игры, раздираемый политическими интригами, религиозными конфликтами и социальным неравенством, предоставит игрокам широкие возможности для исследования и взаимодействия с различными персонажами.