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The Life and Suffering of Prince Jerian 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди, Другой симулятор
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Создатели текстовой RPG The Life and Suffering of Sir Brant представили The Life and Suffering of Prince Jerian

butcher69
Новости

Студия Schisma Games анонсировала продолжение мрачной текстовой ролевой игры The Life and Suffering of Sir Brante. Новый проект, The Life and Suffering of Prince Jerian, обещает перенести игроков в знакомый, но значительно расширенный мир Блаженной Аркнийской империи.

В центре сюжета окажется принц Джериан, наследник престола. Игрокам предстоит проследить за его взрослением и становлением как правителя, принимая сложные решения, которые повлияют на судьбу всей империи.

Мир игры, раздираемый политическими интригами, религиозными конфликтами и социальным неравенством, предоставит игрокам широкие возможности для исследования и взаимодействия с различными персонажами.

33
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
nemsis94

Интересно как повлияют концовки предыдущей игры, а их там не мало.

4
Deowar

Скорее всего ни как. Либо действие будет проходить До первой игры, либо очень сильно После.

5
Emperor77 Deowar

Действие будет происходить параллельно истории Бранте. Взгляд на мир с другой стороны.

1
Emperor77

Никак не повлияют, судя по всему

1
RattyCarina

Это мы ждём.

1
VaZZers

Ждал появления первой части на мобилки, но походу не дождусь...

0
Satana Mogila

Очередная скучнотень где нужно циферки перебирать а не действительно делать выбор, который тебе хочется?

-13