The Life and Suffering of Prince Jerian вышла в Steam - новая история в мрачной вселенной Sir Brante

20 июля состоялся релиз The Life and Suffering of Prince Jerian — новой нарративной RPG от Schisma Games, выполненной в фирменном стиле с чёрно-белыми иллюстрациями. Игра развивает вселенную The Life and Suffering of Sir Brante, но рассказывает самостоятельную историю, поэтому знакомство с оригиналом не является обязательным.

На этот раз игрокам предстоит взять на себя роль принца Джериана — наследника престола Великой Аркнийской империи. По мере взросления герой будет принимать сложные политические и личные решения, от которых зависит не только его собственная судьба, но и будущее всей страны. Как и предшественница, новинка сочетает элементы RPG и визуальной новеллы, делая основной акцент на последствиях каждого выбора.

В честь выхода новой игры разработчики запустили бесплатную раздачу The Life and Suffering of Sir Brante в Steam. Забрать оригинальную игру можно до 23 июля, после чего она навсегда останется в библиотеке пользователя. Акция позволяет новым игрокам познакомиться с мрачной вселенной Аркнийской империи перед тем, как отправиться в историю нового главного героя.